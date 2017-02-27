Körfezli Miniklere Geri Dönüşüm Anlatıldı

Körfez Belediyesi tarafından minik öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Körfez Belediyesi tarafından minik öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Çevre bilincini artırarak, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşma hedefiyle hareket eden Körfez Belediyesi'nin yürüttüğü ambalaj atıklarını geri kazanım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Petkim Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Görevlilerde yapılan işlemler hakkında minik öğrencileri bilgilendirdi.