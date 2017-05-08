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Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar

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Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar
Körfez Belediyesi sporcuları 1.Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Körfez Belediyesi sporcuları 1.Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 1. Dünya Plaj Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 4 altın, 8 gümüş ve 8 bronz madalyanın sahibi oldu. Madalyalardan ikisi, Körfez Belediyesi sporcuları tarafından kazanıldı. İlk madalya, Serim Olgun Kahveci'den geldi. 30 yaş üstü kadınlarda Serim Olgun Kahveci, altın madalya kazanırken, Türk Bayrağını göndere çektirdi. İkinci madalya ise milli tekvandocu Şevval Yarar'dan geldi. Şevval Yarar, Büşra Özden, Kayra Destan'dan oluşan 15-17 yaş kızlar takımı, gümüş madalya kazandı. Türkiye toplamda 4 altın, 8 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Yunanistan'dan madalyalar ile dönen milli sporcular, Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar

Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar

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