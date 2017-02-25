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Korkuteli Belediyesi’nden Kaçak Moloz Uyarısı

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Korkuteli Belediyesi’nden Kaçak Moloz Uyarısı
Korkuteli Belediyesi, dere, kamu alanı ve boş alanlara kaçak olarak dökülen inşaat atığı, moloz, gübre ve çöp dökenlere cezai işlem uygulayacak.

Korkuteli Belediyesi, dere, kamu alanı ve boş alanlara kaçak olarak dökülen inşaat atığı, moloz, gübre ve çöp dökenlere cezai işlem uygulayacak.

Korkuteli Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çeşitli noktalara uyarı levhaları asarak dere, kamu alanı ve boş alanlara kaçak olarak dökülen inşaat atığı, moloz, gübre ve çöp dökenlere cezai işlem uygulayacak. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, bu konuda vatandaşların hassas davranması gerektiğini söyledi.

Bu tür uyarıların devamlı olarak yapıldığını ancak kaçak olarak moloz ve farklı atıklar dökenlerin olduğunu belirten Başkan Gökce, "İlçemizin birçok yerinde maalesef kaçak moloz dökümüne rastlanıyor. Her bir bireyin duyarlı olması gerekir. İlçemizin kenar Mahalleleri, dere kenarları veya orman yollarına inşaat yıkıntısı, moloz ve çöp dökenler oluyor. Yıllardır gerekli uyarıları yapıyoruz ama kaçak dökenler oluyor. Belediyenin gösterdiği yer dışında başka bölgelere kaçak dökenleri gören vatandaşlarımız Belediyemize ihbarda bulunsun. Çevremize duyarlı olalım ve belediyemizin izin verdiği alanlarda bu yığıntıları bertaraf edelim" dedi.

Korkuteli Belediyesi’nden Kaçak Moloz Uyarısı

Korkuteli Belediyesi’nden Kaçak Moloz Uyarısı

Korkuteli Belediyesi’nden Kaçak Moloz Uyarısı

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