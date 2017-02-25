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Korkuteli Belediyespor’a Tatlı İkramı

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Korkuteli Belediyespor’a Tatlı İkramı
Korkuteli Belediyespor antrenmanını ziyaret eden Yaylalı akrepler tribün grubu futbolculara talkı ikram etti.

Korkuteli Belediyespor antrenmanını ziyaret eden Yaylalı akrepler tribün grubu futbolculara talkı ikram etti.

Finike Belediyespor maçı öncesinde Korkuteli Belediyespor antrenmanını ziyaret eden Yaylalı akrepler tribün grubu futbolculara tatlı ikram etti. Korkuteli Yaylalı akrepler tribün liderleri Fikri Sabri Yörük ve Eyüp Ünal, "öncelikle Korkuteli'mizi en üst düzeyde spor camiasında temsil eden Korkuteli Belediyespor Kulübüne başarılar dilemek için buraya geldik. Bal ligi öncesinde başarılar diliyoruz. Finike maçı öncesine takıma destek olduğumuz ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yarın maçta tüm ekibimizle sizleri destekleyeceğiz. Maçlar öncesinde sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah burada da Korkuteli'yi hak ettiği yerlere gelecektir" dedi.

Korkuteli Belediyespor’a Tatlı İkramı

Korkuteli Belediyespor’a Tatlı İkramı

Korkuteli Belediyespor’a Tatlı İkramı

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