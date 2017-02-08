Korkuteli Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmet Alımı Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü hizmet alımı kapsamında Korkuteli'nde okullarda çalıştırılmak üzere 16 personel aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü hizmet alımı kapsamında Korkuteli'nde okullarda çalıştırılmak üzere 16 personel aldı.

Korkuteli'nde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlk ve Ortaokul ile Lise okullarında çalıştırılmak üzere 16 personel alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderin bütçe ile 16 yardımcı personel, 13 Şubat-1 Haziran, 22 Eylül-29 Aralık tarihleri arasında çalışacaklar. Yeni alınan personellerin 13 Şubat tarihi itibariyle okullarda görevlerine başlayacak olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Özbay, "Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü hizmet alımı kapsamında Korkuteli'nde okullarda çalıştırılmak üzere 16 personel alındı. 16 personel 13 Şubat-1 Haziran, 22 Eylül-29 Aralık tarihleri arasında çalışacaklar. Bilindiği gibi Eğitim Öğretim başladığında İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 30 personel alınmıştı. Yeni alınan 16 personel ile önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu kapsamda 2017 yılı içinde okullarda çalıştırılmak üzere 16 personel ile toplam 46 personele çıkartılmış oldu. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz" dedi.