Korkuteli Zabıtası Fiyat Etiket Dağıttı

Antalya'nın Korkuteli Belediyesi kapalı pazaryerinde hizmet veren pazarcı esnafına fiyat etiketi dağıttı.

Antalya'nın Korkuteli Belediyesi kapalı pazaryerinde hizmet veren pazarcı esnafına fiyat etiketi dağıttı.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kapalı pazaryerindeki esnafa fiyat etiketi dağıttı. Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Bardak, "Tüketici haklarını korumak ve vatandaşların maddi açıdan zarara uğramamaları için her hafta ilçemizde kurulan Pazar yerinde denetimlerimiz devam ediyor. Bu gün pazarcı esnafımıza etiket dağıttık. Fiyatları esnaftan öğrenerek etiketlere yazdık" dedi. Etiket dağıtma uygulamasının her hafta yapılacağını belirten Bardak, "Etiket konusunda esnafımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Zabıta ekiplerimiz gün boyu Pazar yerinde denetimler yapacaktır. Ürünlerin üstüne fiyat belirten etiket koymayan esnaflara cezai işlem uygulanacaktır" şeklinde konuştu.