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Korkuteli’de Maden Sahaları Yeşilleniyor

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Korkuteli’de Maden Sahaları Yeşilleniyor
Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı çerçevesinde Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü ilçedeki 4 maden sahasını yeşillendirecek.

Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı çerçevesinde Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü ilçedeki 4 maden sahasını yeşillendirecek.

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, Varsak yaylası ile Sülekler, Çaykenarı ve Taşkesik Mahallelerinde izni biten 4 maden sahasında rehabilite işlemine başladı. Toplam 45 hektarlık alanlar rehabilite edilerek doğaya kazandırılacak.

Maden sahalarında İncelemelerde bulunan Korkuteli Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, tahrip edilip bırakılan maden sahalarını rehabilite edilip tekrar doğaya uyumlu hale getirileceklerini söyledi. Güney, "Madencilik faaliyetleri sona erince terk edilmiş veya çalışmalar tamamlanmış maden işletme sahalarının tekrar doğal yapısına uygun hale getirilmesi ile sahanın yeniden orman olarak işletilmesine yönelik ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce yapılıyor. 2014-2018 yıllarını kapsayan eylem planı ile yaklaşık 450 dönüm alanda çalışma yapılması planlanıyor. Eylem planı ile madencilik faaliyetleri ile bir taraftan ülke kalkınmasına katkı sağlanırken, diğer taraftan bunun çevreye etkisinin en aza indirgenmesi ve toplumsal desteğin oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor" dedi.

Korkuteli’de Maden Sahaları Yeşilleniyor

Korkuteli’de Maden Sahaları Yeşilleniyor

Korkuteli’de Maden Sahaları Yeşilleniyor

Korkuteli’de Maden Sahaları Yeşilleniyor

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