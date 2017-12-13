Korkuteli’de Öğrencilerin Yemeklerine Denetim

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğrencilere verilen yemeklerin denetimini yaptı.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğrencilere verilen yemeklerin denetimini yaptı.

Denetlemeler kapsamında Milli Eğitim Şube Müdürü Şube Müdürü Murat Çelik, Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle birlikte sıraya girip, yemeklerden tattı.

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere verilen öğle yemeğinin kalitesi, miktarı ve hijyenik şartlara uygun olup olmadığı ile yemeğin pişirilip saklandığı yerleri denetleyen Çelik, "Okullarımızda öğrencilerimize sıcak öğle yemeği veriyoruz. Devletimiz öğle tatiline çıkan öğrencimizin yemeğini ayağına kadar getiriyor" dedi.

Verilen yemek çeşitleri konusunda titiz davranıldığına değinen Çelik, "Öğrencinin evinde alışık olduğu yemek çeşitleri konusunda dikkatliyiz. Etli ve sebzeli yemekler menüde başı çekiyor. yemeklerde herhangi bir sorun yok ama denetimlerimiz sık sık devam edecek" diye konuştu.