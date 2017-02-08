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Korkuteli’de Suya Yüzde 10 Zam Geldi

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Korkuteli’de Suya Yüzde 10 Zam Geldi
Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için hazırladığı yeni ücret tarifesi belli oldu.

Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için hazırladığı yeni ücret tarifesi belli oldu. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ile Korkuteli'nde ilçe merkezi 1.07 TL, Mahallerde 0.26 kuruş, Beldelerden mahalleye dönen 6 mahallede 0.54 kuruş oldu.

Korkuteli içme suyuna yüzde onluk bir zam yapıldı. Daha önce 0.97 Kuruş olan içme suyu yeni yıl ile birlikte 1.07 TL olarak belirlendi. Buna göre İlçe merkezi suyun yeni fiyatı 1.07 kuruş, mahallelerde 0.26 kuruş, Beldelerden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde 0.54 kuruş olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği Korkuteli merkezde içme suyuna yüzde 10 zam yapıldığını ve 0.97 kuruş olan suyun tonun 1.07 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bilgiç, "Korkuteli merkezde oturan vatandaşlar, 2017 yılında suyun tonuna 1.07 TL ödeyecek. 2016 yılında 0.97 TL. Olarak fiyatlanıyordu" dedi.

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