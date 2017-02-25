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Korkuteli’deki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 3’e Çıktı

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Korkuteli’deki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 3’e Çıktı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Caddesi Hastane önünde, Melih Yalınlar (27) idaresinde 07 RP 216 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpma sonucu araç içinde bulunan sürücü Melih Yalınlar, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan ve durumları ağır olan Talat Tuğ (24) ve Yakup Seyis (17) Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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