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Korkuteli’nde Hıdırrellez Şenliği

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Korkuteli’nde Hıdırrellez Şenliği
Korkuteli'nin Esenyurt Mahallesinde yapılan Hıdırellez etkinliklerine, Belediye Başkanı Hasan Gökce, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve vatandaşlar...

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Hıdırrellez etkinliği düzenlendi.

Korkuteli'nin Esenyurt Mahallesinde yapılan Hıdırellez etkinliklerine, Belediye Başkanı Hasan Gökce, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesi Kur'an- Kerim okundu ve Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından dua edildi.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Kubuz, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Genelensel hale getirilen Hıdırellez şenliklerinin devam ettiğini belirten Kubuz, "Hıdırellez Bayramı Türk devletlerinde asırlardan bu yana devam eden bir gelenek. Bizde böyle bir günde yarım asırdır devam eden geleneğimizi devam ettiriyoruz. Hıdırellez şenliğimiz de yaz mevsiminin başlangıcı nedeniyle bu günün insanlara bolluk, bereket ve sağlık getireceği inanılır. Biz yıllardır hiç aksatmadan Esenyurt Mahallemizde Hıdrellezi kutluyoruz" diye konuştu.

Şenliklerde misafirlere yemek ikram edildi.

Korkuteli’nde Hıdırrellez Şenliği

Korkuteli’nde Hıdırrellez Şenliği

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