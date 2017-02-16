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Korkuteli’nde Makilik Yangını

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Korkuteli’nde Makilik Yangını
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Güzle Mahallesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Güzle Mahallesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler anında müdahale yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük alanın yandığı belirtildi. Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, "Kısa sürede yangına müdahale edilerek kontrol altına alındığı, 3 dönüm civarında makilik alanda az bir zararla atlatıldı. Her mevsimde yangın çıkabileceği düşünülerek dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var" dedi.

Korkuteli’nde Makilik Yangını

Korkuteli’nde Makilik Yangını

Korkuteli’nde Makilik Yangını

Korkuteli’nde Makilik Yangını

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