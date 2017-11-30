  • BIST 102.342
  • Altın 163,578
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Korseli Yaşlı Kurye Yakalandı

» »
Korseli Yaşlı Kurye Yakalandı
Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 68 yaşındaki yaşlı kurye, şehirlerarası otobüste yakalandı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 68 yaşındaki yaşlı kurye, şehirlerarası otobüste yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik denetimlerde Gaziantep yolunda durdurulan şehirlerarası bir otobüste durumundan şüphe edilen yaşlı adamın üzerinde yapılan üst aramada beline sarılı korse içinde 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 yaşındaki Nurettin Akgül'ün Diyarbakır'dan aldığı uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek için yola çıktığı belirlendi.

Hakkında benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olan şüpheli, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 188 Gözaltı29 Kasım 2017 Çarşamba 23:03
  • Polonya’da Müslüman Kültür Merkezine Yapılan Saldırı Protesto Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 23:03
  • Sigara İzmariti Evi Yaktı29 Kasım 2017 Çarşamba 23:03
  • İspanya’da Tren Kazası: 30 Yaralı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:48
  • Fatih’te Ahşap Binada Korkutan Yangın29 Kasım 2017 Çarşamba 22:43
  • Ataşehir’deki Silahlı Çatışmada Firar Eden Şahıs Yaralı Ele Geçirildi29 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Nevşehir Merkezli 13 İlde Fetö’den 17 Asker Gözaltına Alındı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Suç Makinesi Sakarya’da Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Antalya’da Fetö/pdy Soruşturmasına 2 Tutuklama29 Kasım 2017 Çarşamba 22:28
  • Okul Servisine Binmek İsterken Araç Çarptı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti