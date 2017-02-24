Korucular ‘Referandum Ve İstişare’ Toplantısında Bir Araya Geldi

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, referandumda "Evet" diyerek, bütün şer odaklarına bir kez daha Osmanlı tokadı...

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, referandumda "Evet" diyerek, bütün şer odaklarına bir kez daha Osmanlı tokadı indireceklerini ifade etti.

Batman'da Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından "referandum ve istişare" toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen'in yanı sıra Diyarbakır, Batman ve Şırnaklı korucular katıldı. Toplantıda konuşan Sözen, referandum meselesinin memleket meselesi olduğunu belirterek, "35 yıldır kutlu, mutlu, onurlu ve bir o kadar da gururlu zor zahmetli bir davayı yürütüyoruz. Bu davada şehit olduk, gazi olduk, aç kaldık susuz kaldık. Çok zor şartlarda, dağ başlarında eksi 30 derecelerde mücadele ettik ve bu mücadelemizi Allah'a çok şükür ki bu günlere kadar getirdik. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de zor ve zahmetli bir referandum süreci var. Bu referandum süreci baş komutanımız, dava liderimiz sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Bu mesele sadece bir Tayyip Erdoğan meselesi değildir." Bu mesele bir memleket meselesidir, bu mesele bir vatan savunması meselesidir. Referandumda "Evet" diyerek bütün şer odaklarına Osmanlı tokadını bir kez daha indireceğiz" dedi.