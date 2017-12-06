Koruculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Destek

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Rıza Sarraf davası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkum edilmeye çalışıldığını belirten korucular...

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Rıza Sarraf davası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkum edilmeye çalışıldığını belirten korucular ile sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını açıkladı.

ABD'de görülen Mehmet Hakan Atilla davasında Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkum edilmeye çalışıldığını vurgulayan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile sivil toplum kuruluşları, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuna kadar yanında ve dimdik ayakta olduklarını belirten Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Sınırları kanla çizilmiş, üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle çevrili dünyanın en pahalı kara parçası üzerinde yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamak çok büyük bedeller ister. Bizler de bu bedelleri Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta ve daha birçok yerde ödedik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, 35 yıldır da Doğu ve Güneydoğu'da ödemeye devam ediyoruz. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde 250 vatandaşımız şehit, 2 bin 193 vatandaşımız gazi olmuştur. Senaryo farklı olsa da, oyuncular farklı olsa da oyun hep aynı. Tek amaç ve gayeleri var, bizi bu coğrafyadan atmak ve bağımsız bir ülke olarak yaşamamızı engellemektir. Ya bu coğrafyayı terk edip gideceğiz ya da bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ödün verip onlara bağımlı yaşayacağız. Bizden istedikleri tek şey budur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi ile millete diz çöktüremeyen şer odaklarının ekonomik yaptırımlar ile Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştıklarını belirten Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolar ve eurodaki suni dalgalanmalar, ABD'deki Rıza Sarraf olayı bu senaryonun birer oyunudur. Vatansız kahpeler eski Bab-ı Ali cephesinde, imansız kalleşler okyanus ötesinde, ABD'nin selam mangası gibi çalışan içimizdeki Fransızlar TBMM'de, soykırım devleti ABD Beyaz Saray'da, ABD'de açılan mahkeme acaba kimi yargılıyor, kimi infaz ediyorsunuz? Eli kanlı ABD mahkemesi daha doğrusu 17-25 Aralık'ın kahpe ayakçısı, FETÖ adına rüşvet karşılığı infaz yargıçlığına soyunan beyaz adamın kara cübbeli mangası, piyonu itirafçı yaparak Türkiye nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahkum etmeye çalışıyorlar. Mesele ne Halk Bankası meselesi, ne Sarraf meselesi, ne Hakan Atilla meselesidir. Eli kanlı, vicdanı sönmüş ABD mahkemesinin burada infaz etmek istediği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mesele Erdoğan'ı hedef göstererek onun 2000 sonrası uyandırıp, ayağa kaldırdığı Türkiye'yi eski vurgun, soygun ve sömürgeci Türkiye'sine çevirmektir. Amaç, Erdoğan'ı rüşvetçi, kaçakçı, DEAŞ'a yardım yapan biriymiş gibi gösterip önce itibarsızlaştırmak, sonra da yargılamaktır. Bu dava Cumhuriyetimize açık bir kumpastır. 15 Temmuz'da tankların önüne yatarak canlarını siper ederek bu oyunu bozan bizler, bundan sonra asla sizlere boyun eğmeyeceğiz, asla sizlere diz çökmeyeceğiz, Cumhurbaşkanımızı, Başkomutanımızı sizlere yedirtmeyeceğiz."

"Müslüman coğrafyasında ameliyatlara devam ediyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Sözen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs planına ilişkin, "Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs'e dil uzatıyorlar. Kudüs, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Müslümanların kırmızı çizgisi ve asla vazgeçemeyeceğimiz mübarek beldemizdir. İslam'da özel bir kutsiyete sahiptir. "Erdoğan ister tanısın ister tanımasın. Kudüs 3 bin yıldır Yahudi başkenti. Osmanlı İmparatorluğu günleri çoktan bitti" diyerek küstahlık yapan İsrail, şunu unutmamalıdır ki Osmanlı hiç bitmedi ve bitmeyecektir" dedi.