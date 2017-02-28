Koruma Altındaki Çocuklara Farkındalık Gecesi Düzenledi

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği tarafından koruma altındaki çocuklara toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir program...

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği tarafından koruma altındaki çocuklara toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenlendi.

Yetiştirme yurtlarında kalmış ve hayata tutunmayı başarmış farklı meslek guruplarından kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları dernek çatısı altında yetiştirme yurtlarında kalan çocukların geleceğe dair kaygılarını azaltmak, destek olmak ve gerekli durumlarda rehberlik yapmak amacı ile çalışmalarını yürütüyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olan YADER dernek çalışmaları içerisinde seminer, sempozyum ve projeler organize ederek koruma altındaki çocuklara toplumsal farkındalık kazandırıyor.

Bu amaç doğrultusunda Malatya'da organize edilen toplumsal farkındalık gecesi ile bir çok insanın bir araya gelmesi sağlandı. Düzenlenen yemek ve konser programına çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Malatya Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda farkındalık oluşturmak maksadıyla katılan konuklara evlat edinme ve koruyucu aile konularında da bilgi aktarıldı.

"Gençler arasında köprü olabilmek en büyük gayelerimizdendir"

YADER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çolak yaptığı açılış konuşmasında "Malatya YADER 2012 yılında kurulan, tamamen yetiştirme yurtlarında bir dönem kaldıktan sonra bu kurumlardan ayrılan gençlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.Derneğimizin başlıca hedefi,devlet korumasında kalan ve 18 yaşına geldikten sonra bu kurumlardan ayrılan gençlerin sorunlarına çözüm önerileri bulmak,yol göstermek ve damdan düşenin halini damdan düşen anlar mantığı ile yola çıkan Malatya YADER,eğitim,seminer, çalıştaylar,araştırma ve çözüm önerileri ile raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara iletmek ,sportif faaliyetler de bulunmak gibi çalışmalara da imza atmaktadır.Gençleri spor ve sanatsal faaliyetlere katarak kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek,ben geçmişte sendim sen gelecekte bensin düsturuyla rol model olabilmek,en önemlisi gençlerin topluma ve sosyal hayata adaptasyonu için toplumla gençler arasında köprü olabilmek en büyük gayelerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Çocuk Gelişimci Şeyma Aslan ve Sosyal Çalışmacı Mehmet Işık ise yaptıkları sunum ve konuşmalarıyla koruyucu aile, evlat edinme konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

Program içerisinde verilen konserde Sanatçı Orçun Akgün ve Ahmet Uçar şarkılarını çocuklar için söylerken Şair Ömer Faruk Aksu da şiirleriyle çocukların sesi oldu.

Düzenlenen farkındalık gecesine Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan,Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz,Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Serdar Demirci,Malatya Sevgi Evleri Müdürü Mehmet Aydın,KADEM Temsilcisi Zahide Çığlık,Pütürge Belediyesi Belediye Başkan Vekili Sefer Beyhan,Ak Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi,Yetimler Kervanı Dernek Başkanı İhsan Çolak,MASTÖB Kadın Kollları Başkanı Saadet Alay,Himyaç-der Genel Başkanı Ece Budan,Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Zuhal Dişer, YADER Başkan Yardımcısı İlhan Yabaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte YADER gönüllüleri de katılım gösterdiler.

Toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programın sunuculuğunu Didem Yalçın ve Onur Tohum gerçekleştirdi. Program geceye katılan sanatçılara verilen plaket takdimiyle sona erdi.