KORUMA DEMOKRASİ NÖBETİNE DE KATILDI

Başkan Yılmaz'ın FETÖ soruşturmasında açığa alınan koruması A.R.Ö.'nün 15 Temmuz sonrası demokrasi nöbetlerine Yılmazla birlikte katıldığı ortaya çıktı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın yakın iki koruma polisinden birisi olan A.R.Ö'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmasının yankıları Samsun'da sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın tüm programlarında en yakınında olan ve makam aracında yer alan A.R.Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanda yapılan demokrasi mitinglerinde de en Yılmaz ile birlikte en ön saflarda yer aldığı belirlendi.

YILMAZ'A ADIM KADAR YAKIN

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde FETÖ’ye yönelik Nisan ayında yaptığı işlemde 9 bin 103 polis açığa alınırken, Samsun'a gönderilen listede yer alan Başkan Yılmaz'ın yakın koruması A.R.Ö. herkesi şok etti. Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri'nde görev yapan emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiser ve polis memurlarının da içinde yer aldığı 200 emniyet mensubu içinde bulunan yakın korumanın uzun bir süredir Başkan Yılmaz'ın en yakınında olduğu ifade ediliyor.

KORUMA HEMEN İZNE ÇIKTI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın iki yakın korumasından birisi olan polis memuru A.R.Ö.'nün açığa alındığı bilgisiyle birlikte izne ayrıldığı da gelen bilgiler arasında. İzinde olduğu öğrenilen Ö.'nün gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, hakkındaki soruşturma FETÖ/PDY kapsamında sürüyor.

Zekeriya FIRAT

15 TEMMUZ'DAN 9 AY SONRA AÇIKTA... FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Ö. hakkında soruşturma sürerken, demokrasi mitinglerinde de Başkan Yılmaz ile birlikte en ön saflarda olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan 9 ay sonra açığa alınması ise kafaları karıştırdı.