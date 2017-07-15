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Kösedağ Şehitleri Dualarla Anıldı

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Kösedağ Şehitleri Dualarla Anıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nda şehit olanlar, savaşın yapıldığı...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nda şehit olanlar, savaşın yapıldığı Kösedağ'da dualarla anıldı.

Çataloluk Köyü Muhtarlığı ve Derneği tarafından Haklıyurt yayla mevkinde ve Aksu Köyü Derneği ve Muhtarlığı tarafından Sakaröküz mevkinde ayrı ayrı düzenlenen etkinliklerde, 774 yıl önce meydana gelen Kösedağ Savaşı'nda şehit olan Anadolu Selçuklu askerli dualarla anıldı. Her iki yerde düzenlenen programlara katılan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, bu topraklarda 1071 yılından bugüne kadar sürekli şehitler verildiğini söyledi.

Uzunoğlu,"Farklı isimlerde meydana gelen savaşlarda bugüne kadar binlerce şehitler verdik. Herhalde, dünyanın hiçbir ülkesinde bizim kadar toprak için şehit veren hiçbir millet yoktur. Bu nedenle bizim toprağımız çok kıymetlidir. Bu nedenle toprağımız her daim şehit kanlarıyla sulanmıştır. Mücadeleler ettik. Tırnağımızı kazıyarak bu günlere geldik. Fakat geldiğimiz bu günlere baktığımızda da, her daim bu toplumun içerisinde de çıkan bazı hainler olmuştur. 15 Temmuz'da bunlardan bir tanesidir. İçimizden bazı hainler çıkmıştır. Fakat bu milletin feraseti her daim bu milleti ve bu toprakları canları pahasına kurtarmayı bilmiştir. Rabbim birliğimize ve dirliğimize zarar vermesin" dedi.

Anma programında Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlar tarafından kesilen kurbanların etleri pişirilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Kösedağ Şehitleri Dualarla Anıldı

Kösedağ Şehitleri Dualarla Anıldı

Kösedağ Şehitleri Dualarla Anıldı

Kösedağ Şehitleri Dualarla Anıldı

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