Kösemusul: “Ekonomik Hedeflerimize Ulaşacağız”

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Akgün Altuğ başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Akgün Altuğ başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1142 no'lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ekim ayı Kat'i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu'nu sunmak üzere kürsüye gelen Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı Melih Kaykayoğlu tarafından okunmasının ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi. Yönetim Kurulu'nun aylık faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek üzere kürsüye gelen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak son meclis toplantımızdan bugüne şehrimizin sanayi ve ticarette hedeflerine ulaşması için hayata geçirmekte olduğumuz kümelenme projeleri konusunda faydalı çalışma ve toplantılar gerçekleştirdik" dedi.

"İhracat başarısı artarak sürmeli"

İhracat başarısının arttırmak gerektiğini de belirten Kösemusul, "Kasım ayına ihracat başarımızla başladık. Ekim ihracatımız, Eylül ayına göre yüzde 29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,8 yükselerek 486 milyon 727 bin dolar olarak gerçekleşti. 7. Sıradayız ve 26 sektörde 111 ülkeye ihracatımız var. Fırsatları değerlendirip üretimi önceleyen bir iş dünyasını temsil etmekten memnunuz fakat bunu yeterli bulmuyoruz. Hem sektör çeşitliliğimizi ve alternatif pazarlarımızı artırmak hem de ihracatta ilk 5 il arasında yer almak hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakarya'mızın ekonomisi için çok büyük değer taşıyan Karasu Limanı ile ilgili valimizin başkanlığında bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Şehrimizin dünyaya açılan kapısı Karasu Limanı'nı çok önemsiyoruz. İhracat ve ithalatta hacmin daha da yükselmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Müdürlerimizle değerlendirmelerimizi yaptık. Gerek navlunların düşmesi noktasında gerekse Pazar oluşturma avantajı ile demiryolu ve otoyolu bağlantılarının da tamamlanması sonucunda Karasu Limanımızın değeri gün geçtikçe daha da artacaktır. İş dünyamızın limana ilgisinin olması şehrimiz için de kazanç olacaktır. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimiz ekonomisinin geleceği için kapsamlı projeler üretmeyi ve örnek çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Yeni sanayi bölgeleri ve milli yatırımlara şehrimizi hazırlamak noktasında Sn. Valimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kümelenme projelerimizdeki yol haritamızı değerlendirdik" diye konuştu.

"Makine ihtisas OSB örnek olacak"

Başkan Kösemusul sözlerinin devamında, "Kümelenme çalışmalarını çok önemsiyoruz ve şehrimiz bu konuda örnek çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. 315 hektarlık alanda kurulum çalışmaları süren Kaynarca Makine İhtisas OSB yatırımcılarımızla bir araya geldik. 2018 yılının ilk çeyreğinde arsa tahsislerinin tamamlanmış olmasını planlıyoruz. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında OSB'de yatırım yapmak üzere 114 firma arsa talebinde bulundu ve bugüne kadar yaklaşık yüzde yüzde 30'u kamulaştırıldı. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasından sonra altyapı çalışmaları başlayacak ve kısa zamanda firmalarımız faaliyete geçecek. Kaynarca Makine İhtisas OSB inşallah zamanın ruhuna ve rekabete, yeni sanayi yöntemlerine uygun üretimi ile her anlamda örnek bir kümelenme çalışması olacak. Yine Mobilyacılar için sanayi sitesi konusunda çalışmalarımız var. Tam bir yıl önce Sakarya Mobilya İmalatçıları Kooperatifi (SAMİKOP) kuruldu. Kaynarca'da bir mobilya üretim merkezi kurulması konusunda SATSO olarak kooperatife destek verdik. Sektör temsilcileri Odamızda bir araya geldi. Kooperatif başkanı Lütfi Sunman ile bölgenin satış ve ön protokolünü de yaptık. İnşallah hızlı ve sorunsuz bir şekilde ticari yaşam için önemli bir kümelenme çalışmasını daha Sakarya'mıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"SATSO ve OSB yolu çalışması başlıyor"

SATSO ve OSB yolu çalışmasının başladığını belirten Kösemusul, "Odamızın Hizmet Binasının merkez olacağı güzel çalışmalarının startını çok yakında veriyoruz. Hemen yan tarafımızda Hayat Boyu Öğrenme Merkezi kampüsü yapacağız, ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. Birinci OSB, genişleme alanı, her anlamda örnek olacak İkinci El Oto Galericileri ve ayrıca sanayi siteleri ile bu bölge çok farklı bir görünüme kavuşacak. E-5 ile 1. OSB arasındaki yol ile ilgili de güzel bir gelişme var. Duble yol çalışmaları için 11 Aralık'ta Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkıyor. 1400 metre uzunlukta yolun genişliği 40 metre olacak. Serdivan'daki Medeniyet Bulvarı'ndan daha geniş, modern bir yol ile bölgenin akışı rahata kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sosyal projelerimize de devam ediyoruz. Koop-İş Genel Başkanımız Eyüp Alemdar'ın katılımı ve Odamızın katkılarıyla sosyal diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen güzel bir projenin tanıtım konferansını yaptık. Yoğun bir katılım oldu. Her sokağında ticaretin tarihi olan Sakarya'mızda ekonomik ve sosyal yaşamı bir bütünün parçaları olarak görmek mecburiyetindeyiz. İşçi ve işveren arasında diyalog mutlaka sağlanarak, ortak çözümler üretilerek çalışma barışının beraberinde getireceği huzur ortamı neticesinde biz hedeflerimize ulaşırız. Yaklaşık bir yıl önce çalışmalarına başlanan ve Avrupa Birliği destekli Sosyal Diyaloğun geliştirilmesi projesinin 2 ay içerisinde hayata geçirilerek iş dünyası temsilcilerimize çalışma barışı konusunda önemli katkılar vermesini diliyorum" dedi.

"Yerli otomobil için hazırız"

Yerli otomobil için hazır olduklarını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya hedefiyle her zaman ifade ettiğimiz gibi yerli otomobil konusunda uzun yıllardır ilk sesini yükselten, bu konuda etrafına bakmadan çalışmalar yapan ve yerli otomobil üretimine şehri hazırlamak için paydaşları ile gayret gösteren bir kurumuz. Yerli otomobil konusunda önemli mesafeler alınmasından son derece memnunuz. Sn. Cumhurbaşkanımız üretim için Ortak Girişim Grubunu açıkladı. Yerli Otomobili Üretecek firmalar: Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding oldu. Hayırlı olsun, Rabbim utandırmasın. Sn. Cumhurbaşkanımızın iradeleri ve Ortak Girişim Grubunun başarısı ile yerli otonun, en doğru adres Sakarya'mızda üretileceğine inanıyorum. Yerli oto için yerimiz, üretim için tecrübemiz ve önerilerimiz hazır, dosyalarımızı teslim ettik. Türkiye'nin otomobilinin üretimini Sakarya'mıza kazandırmak için büyük bir heyecanla, azimle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir duyurum var. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak mesleki eğitime çok ama çok önem veriyoruz. Bu konuda sizlerin ve komitelerimizin kıymetli çalışmaları var. Yarın saat 15.00'da Odamızda Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim hakkında bilgilendirme toplantımız var. Genel sekreterimizin de bir sunumu olacak. Ayrıca TOBB MEYBEM A.Ş. Genel Müdürü Saygın Baban da bir konuşma yaparak konunun önemini sizlere anlatacak. Katılmanızı sizlerden rica ediyorum. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. İş dünyamızın üretim azmi ve gayretinin artarak devam etmesi gerekiyor. Ülkemizin, şehirlerimizin, hepimizin hedefleri var. Dünyada mevcut olan küresel rekabete karşı ülkemizin hedeflerine kavuşabilmesi için bizim az çalışmak, meseleleri büyük sorunlar haline getirerek iş ve sosyal yaşamımızı içinden çıkılmaz bir hale getirmek gibi seçeneklerimiz yoktur. Bu anlamda ekonomide sözü edilen sıkıntıların yakın bir zamanda normalleşeceğine inanıyor; toplantımızın hayırlara vesile olması temennisiyle işlerinizde kolaylık ve bereket diliyorum" şeklinde konuştu.