KÖŞEYİ DÖNMEK

Son yılların bir tekerlemesidir; Köşeyi dönmek. Türkiye de kendini bu tekerlemeye öyle alıştırmış ki, gelen tüm iktidarlar aynı yolda yürüyorlar. O kadar çok dönmüşüz ki, her konuda olduğu gibi bu konuda da fren yapmayı bilemediğimiz için başlangıç noktasına gelmişiz.

Köşeyi dört defa dönen Temel’in başladığı noktaya gelmesi gibi bir şey. Yaşı kemale ermiş olanlar veya yakın siyasi tarihimizi okuyanlar bilirler bir mektup da yıllar önce; “Tam Kırk Yıl Önce” gelmişti Amerika’dan. Dönemin Amerika Başkanı Johnson, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yine Kıbrıs’la ilgili bir mektup yazmıştı.

O dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün tarihi sözleri yazılıp çizilmişti. İnönü Johnson’a 'Yeni bir dünya kurulur, biz de yerimizi alırız' diye cevap vermişti. Aradan yıllar geçti Kıbrıs’ta durum yine aynı noktada. Duruma bakılırsa Kıbrıs daha çok baş ağrıtacak.

İşin özeti ise; Ya vereceğiz, ya alacaklar.

Kardak’tı, Kıbrıs’tı derken kuşatılıyoruz galiba, bundan haberimiz yok.

Biz düşmüşüz başkanlık sistemi derdine.

Yani Türkiye’nin ilerlemesi kalkınması, insanların hayat seviyelerinin yükseltilmesini düşünen var mı yok mu belli değil.

Belli olan insanların ellerinin pazara markete gittiklerinde yanması.

Verilen zamlar bile artık insanları ancak üç beş gün idare edebiliyor.

Sandık vakti geliyor, referandum geliyor.

Herkes bildiği gibi yapsın, yapsın ki referandum sonunda kimse başını taşlara vurmasın.

Elim kırılsaydı da vermeseydim demeden önce iyi düşünün, aklınızı kullanın, size söylenenleri yapmak yerine kendi hür iradenizle hareket edin.

Edin ki sonuçtan sonra “Ben üzerime düşen görevi yaptın” diyebilin…

MHP REST Mİ ÇEKTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Semih Yalçın muhaliflerin MHP adına konuşamayacaklarını söylemiş.

Neden?

Partinin üyeliğinden mi atıldılar?

Milletvekilliğinden mi atıldılar?

Neden konuşamayacaklar?

Milletvekilliği seçimleri öncesinde Başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere AK Parti’ye söylemediğinizi bırakmayacaksınız, ucu size dokunmaya başlayınca kimse işimize karışamaz demeye getireceksiniz.

Yok ya…

Bu muhalifleri partiden ihraç mı ettiniz?

Bu ihraç edilenler yeni bir parti mi kurdular?

Henüz hayır.

Neden MHP’li olarak konuşamazmış bu insanlar?

Bugün MHP’lilere “Konuşamazlar” diyen zihniyet yarın “Siz konuşamazsınız biz sizin yerinize konuşuyoruz ya” der mi tabanının tamamına?

Nerde o zaman demokrasi dediğiniz?

Kimse unutmasın burası Türkiye Cumhuriyeti, insanlar konuşurlar.

İnsanlara konuşamazsınız diyenler Hitler’in sonunun ne olduğunu unutmasınlar.

GÜNÜN FIKRASI

Temel'in karısı vefat etmiş. Cenaze namazı kılınmış, cemaat tabutu sırtlamış tam camiden cenazeyi çıkartacaklar, tabut caminin kapısına çarpmış. Tabuttan bir inilti duyulmuş. Hemen açmışlar tabutu. Öldü sanılan kadın yaşıyormuş. Hemen hastaneye götürmüşler ve kadın 10 sene daha yaşamış.

10 sene sonra kadın ölmüş. Yine aynı camide cenaze namazı kılınmış. Tam tabutu caminin kapısından çıkartacaklar, birden Temel'in sesi duyulmuş:

- Uşaklar gözünüzü seviyim şu kapiya tikkat edun da!

GÜNÜN SÖZÜ

Gençliğine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.​