Kosgeb Kredileri Esnafa Nefes Aldıracak

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi...

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) can suyu kredisi desteğinin esnafın 2016 yılındaki zararını telafi edeceğini belirterek, esnafa 2017 yılında umutlu olmaları gerektiğini hatırlattı. Dere Türkiye genelinde 540 bin 999 yeni başvuru olurken Antalya'da destek için 20 bin civarında başvuru yapıldığını kaydetti.

10-20 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan programa 540 bin 999 yeni başvuru yapılarak, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne başvuru yaparak destekten yararlanamayan 229.977 işletmeyle birlikte toplam 770.976 başvuru oldu. KOSGEB İcra Komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucu 460 bin 167 esnafın programdan yararlanabilecekken, kredi üst limitleri Net Satış Hasılatı verilerine göre gruplandırmalar sonucu bütçe ödeneği dışında kalan 68 bin 839 esnaf süreç içerisinde bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Hükümete teşekkür

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere 460 bin 167 adet işletmenin kredi faiz desteğinden faydalanabileceğini ve kredilerin 20 bin ile 50 bin arasında olduğunu kaydetti. Dere; "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece esnafın huzuru ve refahı için çabalıyoruz. Gerek bakanlara sunduğumuz dosyalar ile gerek ise esnafımız için yaptığımız projeler ile onların daha iyi kazanç sağlaması için çabalıyoruz. KOSGEB kredisi büyük bir avantaj ve büyük bir şans. Böylece esnaf kötü günler yaşadığımız bu yıl içerisindeki tüm zararlarını giderip yeni yıla daha güçlü bir şekilde girebilecek. Esnafa kötü günlerinde her zaman destek olan programın öncüleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve hep yanımızda olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi'ye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'ye ve tüm bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek, kredi almaya hak kazanan esnaf için hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.