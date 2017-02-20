Kosgeb Kredileri Esnafın Umudu Oldu

Bursa'nın Yenişehir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Bilgit, KOSGEB'in son kredilerinin esnafın umudu olduğunu belirtti.

Bursa'nın Yenişehir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Bilgit, KOSGEB'in son kredilerinin esnafın umudu olduğunu belirtti.

Yenişehir Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Muhtelif Esnaflar Odası Başkanı Fahrettin Bilgit, "İlçe pazarının olduğu salı günleri bile siftah yapmadan dükkanını kapatan esnafımız için hükümetin yeni çıkardığı KOSGEB kredisi umut oldu. Dilerim ihtiyaç sahibi esnafımız bu krediden yararlanır ve ekonominin çarkları işlemeye başlar" dedi.

Aynı zamanda Bursa Esnaf Odaları Birliği (BESOB) başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Bilgit, "KOSGEB'in geçtiğimiz aylarda verdiği 50 bin TL'lik nefes kredisi fazla işe yaramadı. Çünkü esnafın bankalara borçları var. Bir bankadan aldı, başta bir bankaya yatırdı. Bu kredi ekonomiye hiç katkı sağlamadı. Ayrıca bu kredi çok az kişiye verildi. Yenişehir'de 3 kişinin bu krediyi aldığını duyduk. Kötü durumda olan yüzlerce esnafımız var. Yeni verilecek olan kredi daha fazla kişiye verilmeli. Bu kredi de 1 işçi ile 10 işçi çalıştıran esnafa da veriliyor. Bu güzel bir gelişme. KOSGEB krediyi verirken gerçekten durumu çok kötü olan esnafı seçmeli. Krediyi alan esnafımız da işine kullanmalı. İşinde kullandığı zaman ekonomiye katkı sağlar. Aksi takdirde bir başka bankanın borcunu ödemek için alırsa yine hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.