KOSGEB kredisi için yeni şans

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi alamayan 230 bin kişinin 2017 yılında yeniden müracaat etmelerine gerek yok. Başvurular 20 Şubat 2017 tarihine kadar “sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak" dedi

2016 yılı Aralık ayında KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL üst limitli Sıfır Faizli İşletme Kredisi için244 bin 988 kişinin müracaat ettiğini sadece 15 bin kişinin yararlandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi alamayan 230 bin kişinin 2017 yılında yeniden müracaat etmelerine gerek yok. Ayrıca işlerinin yoğunluğu ve gerekli evrakları hazırlayamadığı için kredi için müracaat edemeyenlere de yeni bir hak verilerek kredi için müracaat edebilecekler" dedi.

BAŞVURULAR 20 ŞUBAT'A KADAR YAPILACAK

Konuyu Birlik ve Federasyonlara genelge ile de duyurduklarını kaydeden Palandöken,“Ayrıca, daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerin (net satış hasılatı 1 milyon TL’nin altında olan ve 10 kişiden az çalışanı bulunan) yeni başvuru yapabilecekler. Başvuru yapan tüm işletmeleri öncelikle güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayan işletmelerin çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanarak kredilendirilecek.

Başvurular 20 Şubat 2017 tarihine kadar “sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Yeni başvuru yapacak olan KOBİ’lerin KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Beyannamelerinin olması gereklidir. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmelere Kredi Garanti Fonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliklerinin de taraf olacağı ve böylelikle bankaların teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacak. 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren de kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderilecek" şeklinde konuştu.