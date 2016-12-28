KOSGEB-TUZU KURU KREDİSİ!

Yıllar önce bu yazının başlığında ki ifadeyi Askon Samsun şube başkanı iken basın toplantısında kullanmıştım. Yöneticiler de değilse bile esnafta çok ciddi bir karşılık bulmuştu o basın toplantısında söylediklerim.Yine aynı durum vardı esnafa cansuyu kredisi denmişti ama sonuç tıpkı bu günkü gibiydi.Onlarca esnaf hükümetin bu uygulamasından dert yanıp şikayet ediyor esnaf sokaklarda yolumu kesip ne olacak diye soruyordu.

Yıllar geçti yine değişen birşey yok, aynı tas aynı hamam.

Aslında sıkıntı kredinin isminde yatıyor.Ne diyor kredi “can suyu kredisi” “bir nefes kredisi” yani esnaftan çekini ödeyemeyene,senedini ödeyemeyene,vergisini ödeyemeyene,bağkur yada sgk primini ödeyemeyene nefes aldıracak can suyu kredisi.

Zaten bizim esnafımızın hemen hemen hepsi bu kreterlere sahip!

Yani ismiyle anıldığı gibi bir kredi olsa, limit yeterli olsa herkes kullannabilir.

İsmi can suyu olduğu halde bu krediyi kullanmak için gerekli olan şartlar ise,maliye borcu olmaması,sgk yada bağkur borcu olmaması,senet yada çek protestosu olmaması, kredi kartı

yada kredilerinde gecikme olmaması,en önemliside bankada teminatının olması gerekiyor.

Peki ülkemizdeki kobi denen küçük ve orta ölçekli işletmelerin ne kadarı bu şartlara uyuyordur?

İşte işin püf noktası burası, tamda kredinin tahsis edildiği kadarı uyuyor bu kriter.

Yani üç aşağı beş yukarı kredi alacaklar belliydi bunun siyasi bir yönü yok “istisnalar tabiki vardı ama kaideyi bozmaz”yani sicili temiz olan,ödemesini düzenli yapan ve kredi kullanabilen işletme sayısı belli ve o kadar kredi tahsis edilmiş.

Aslında kredinin adını değiştirseler hem dedikodular önlenecek hem insanlar yok yere ümitlenmeyecek, kimse de ileri geri konuşmayacak.

Evet bu yetkililrere de bir öneri olsun zor durumda olan esnafımızın duygularıyla oynanmasınlar.

Bu krediyi verme gerekçesi şu olmalı “zaten elimizde sicili bozulmamış bir avuç işletme var onlara küçük bir destek verelim de onların bari sicili bozulmasın”bu gerekçeyle ve şartları ortaya koyarak

Duyurulacak kredi desteğine ise haddini! bilir kimse müracat etmez sizde “sıkıntısız esnafların sıkıntıya düşmesini önlemiş olursunuz”sıkıntılı olan esnaf ta günlerce kuyruklarda vaktini boşa harcamamış olur. Bu durumdaki esnaf ne olacak diye soru soran olursa inşallah bir gün onlarıda düşünen birileri olur. Onlar şartlara ayak uydurmayı,kötü yönetilmemeyi ve ülkede yaşanan krizlerle boğuşmayı öğrenerek yaşamaya devam etmeyi becerebilmeliler.

Kosgeb ise tepeden tırnağa yenilenmelidir.Kosgeb’in bir teknoloji tanımı var evlere şenlik, yazık bu ülkenin esnafını destekleyecek kurum böylemi yönetilir.Bir Allah’ın kulu bu kredilerin yerli yerinde ve ihtiyacı olanlara kullanıldığını düşünmüyorsa bir yerlerde bir terslik vardır herhalde.