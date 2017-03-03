Kosgeb’den 6 Milyon Tl’lik Krediye Faiz Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürü Bilal Emre Yürük, 2016'da işletmelere 6 milyon 730 bin...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürü Bilal Emre Yürük, 2016'da işletmelere 6 milyon 730 bin TL kredi faiz desteği sunduklarını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Yürük, KOSGEB olarak 2016 yılı içerisinde 6 kalemde 13 milyon 613 bin 834 TL destek ve kredi sağladıklarını belirterek, "2016 yılının Aralık ayında ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği kapsamındaki 50 bin TL'lik faizsiz kredi uygulamamız, 2017 yılında da devam ediyor. İlk etapta ilimizde yaklaşık 2 bin 500 civarında esnafımız bu kredi için başvuruda bulunmuştu. Bunlardan 120 esnafımızın aldığı 6 milyon TL civarında kredinin faiz kısmını ödeyeceğiz. 2017'deki faiz desteği ile ilgili de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım "460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık" açıklamasında bulundu. Burada asıl mesele esnaf ile banka arasındadır. Bankaların kredi vereceği bütün esnafın kredilerinin faiz kısmını biz KOSGEB olarak ödüyoruz" dedi.

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulduğunu anlatan Yürük, 50 bin TL'lik kredi desteği için KOSGEB veri tabanında güncel kaydı bulunan bütün KOBİ'lerin başvuru yapabildiğini ifade etti.

"2016'da en çok kredi faiz desteği sağladık"

2016 yılında sundukları kredi ve desteklerden de söz eden Yürük, "2016'da genel destek programı kapsamında 6 kalemde 854 bin 965 TL, KOBİ-GEL ve KOBİ proje desteği kapsamında 183 bin 94 TL, AR-GE İnivasyon destek programı kapsamında 266 bin 952 TL, yeni girişimci destek programı kapsamında 3 milyon 542 bin 763 TL, geri ödemeli desteklerde 2 milyon 35 bin 608 TL ve kredi faiz desteğinde ise 6 milyon 730 bin TL olmak üzere toplamda 13 milyon 613 bin 384 TL destek sağladık" diye konuştu.

Van'da 2017 KOSGEB faiz desteğinden faydalanacak olan KOBİ'lerin sayısı ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi