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KOSGEB'ten imalatçı KOBİ’lere büyük destek

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KOSGEB'ten imalatçı KOBİ’lere büyük destek
KOSGEB İl Müdürü Dursunoğlu, KOBİGEL 2017 Çağrısına İmalatçı KOBİ’lerin 20 Ekim'e kadar başvurulabileceğini bildirerek, KOBİ'lere program kapsamında verilecek desteğin toplam tutarının 500 milyon lira olduğunu söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2017 çağrısına imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin 20 Ekim'e kadar başvurabileceğini bildirerek, "300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere işletme başına destek 1 milyon lira olarak belirlendi" dedi.

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğini vurgulayan Ahmet Dursunoğlu, “Çağrıya 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlık, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projeler kabul edilecek. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerin tümü destek programına başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. Ayrıca işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek" diye konuştu.

Destek programına 20 Ekim’e kadar elektronik ortamdan başvurulabileceğini ifade eden Dursunoğlu, şunları söyledi:
“Destek programına, 20 Ekim'e kadar 'www.kosgeb.gov.tr' adresinden elektronik ortamda başvuru yapılabilecek. Program çerçevesinde, personel, yazılım ve hizmet alımının yanında makine-teçhizat giderlerine (kalıp dahil) 150 bin liraya kadar hibe ve ilave olarak 600 bin liraya kadar faizsiz geri ödemeli destek sunulabilecek. Toplam proje bütçesinin KDV hariç rakamlar üzerinden yüzde 60 oranında destek sağlanacak. Başvurular, değerlendirme ve karar kurulları tarafından incelenecek. 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede eşik puan değerini geçenler 2. değerlendirme safhasına alınacak ve nihai puanlama yapılacak. Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan projeler sıralamaya tabi tutulacak ve bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecek. İşletme sahibinin veya yüzde 50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ'lerin projelerine, toplamda yüzde 10'a kadar ilave puan verilecek. Detaylı bilgi için işletmeler müdürlüğümüze doğrudan başvuru yapsınlar ve bilgiyi doğrudan müdürlüğümüzden temin etsinler. Bu fırsatın gereğince değerlendirilmesi için mesai arkadaşlarımızla birlikte kendilerine gerekli her türlü desteği sağlayacağız."

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