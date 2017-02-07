Koski’nin Su Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Konya il sınırları içerisinde bulunan...

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Konya il sınırları içerisinde bulunan su depolarının hijyenini ve güvenliği sağlamak, eksikliklerini gidermek, su kaçaklarını önlemek üzere kuyu ve pompa istasyonlarını da içine alan geniş çaplı bir bakım ve revizyon çalışması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, vatandaşların sağlıklı, uzun ömürlü, kesintisiz su hizmeti alabilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Akyürek, "Konya il sınırları içerisinde bulunan tüm su depoları, kuyu ve pompa istasyonları KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına girdiği için yaptığımız incelemelerde depoların büyük çoğunluğunun güvenliksiz, depo içlerinin hijyenden uzak, yalıtımsız olduğu, su kaçaklarının hat safhada olduğu, vanaların çalışmadığı, depo malzemelerinin küflenmiş, paslanmış ve eksiklerin olduğu görülmüştür. Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi için geniş çaplı bir bakım ve revizyon çalışması gerçekleştirilmiştir. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, geçen yıl 14 ilçede 36 deponun bakım, onarım ve yalıtımlarını yaparak hijyen şartlarına uygun hale getirmiştir" dedi.

7 ilçede 10 adet yeni depo

Konya'daki tüm yerleşim birimlerini kapsayan bakım ve revizyon çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Akyürek, toplam 7 ilçede 28 bin metreküp hacimli 10 yeni depo inşa edildiğini, yapımı tamamlanan yeni depoların bağlantıları yapıldıktan sonra faaliyete geçirileceğini ifade etti.

KOSKİ, 2016 yılında Bozkır'da 6, Seydişehir'de 2, Güneysınır'da 3, Ereğli'de 6, Meram'da 2, Yunak'ta 4, Akören'de 2, Doğanhisar'da 3, Ahırlı'da 2, Hüyük'te 1, Kadınhanı'nda 1, Altınekin'de, 1, Sarayönü'nde 1, Kulu'da 1 ve Çumra'da 1 adet olmak üzere 14 ilçede 36 deponun bakım ve onarımını yaptı. KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, 2016 yılında Seydişehir Gevrekli'de 500 metreküp, Ketenli'de 500, Bozkır Üçpınar'da 500, Çağlayan'da 5 bin, Selçuklu Sille'de biri 2 bin, diğeri bin, Altınekin Yenice'de 2 bin, Cihanbeyli Yeniceoba'da 2 bin, Ereğli merkezinde 10 bin ve Çumra Gökhüyük'te 5 bin metreküp olmak üzere 7 ilçede 28 bin metreküp hacimli 10 yeni depo inşa edildi.