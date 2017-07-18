Köşklü İş Adamı Cengiz Ülgen’e Fetö Gözaltısı

Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Köşklü işadamı Cengiz Ülgen gözaltına alındı.
Köşklü iş adamı Cengiz Ülgen, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin düzenlediği operayonda Köşk ilçesine bağlı Başçayıs Mahallesindeki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ülgen, ifadesinin alınması için KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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