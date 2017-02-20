  • BIST 88.753
  • Altın 144,445
  • Dolar 3,6257
  • Euro 3,8515
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Kosova Büyükelçisinden Büyükşehir’e Ziyaret

» »
Kosova Büyükelçisinden Büyükşehir’e Ziyaret
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Sipahiu'yu ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Sipahiu'yu ağırladı.

Ankara Yolu'ndaki başkanlık merkezindeki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki münasebetler ele alındı. Kosova'nın Türkiye'nin kadim dostu olduğunu, menfaatlerin gözetildiği uluslararası ilişkilerde iki ülke arasında bu şekilde bir münasebetin oluşmadığını söyleyen Başkan Altepe, gerek Türkiye, gerekse Bursa olarak tek düşüncelerinin Kosova'nın huzuru olduğunu ifade etti. Bursa olarak Kosova'yla kopan ilişkileri 2005 yılında tekrar başlattıklarını ve o tarihten bu yana ülkenin her bir yanında ihtiyaç hissedilen tüm alanlarda görev aldıklarını belirten Başkan Altepe, "Türkiye, Kosova için gerçek bir dosttur. Bizim için burada menfaat söz konusu değildir. Son 12 yıldır iki ülkenin birlikte rol aldığı alanlarda bizler de faaliyet gösteriyoruz. Şimdiden sonra da artan hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kosova'nın Türkiye ile birlikte kalkınması en büyük dileklerimizden bir tanesidir" dedi. Başkan Altepe, 17 Şubat Kosova'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle Büyükelçi Avni Sipahiu'yu kutladı.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Sipahiu ise, Türkiye ile üst seviyedeki ilişkilerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Balkan coğrafyasında küçük bir ülke olarak kaldıklarını, fakat dostlarının büyük olduğunu vurgulayan Avni Sipahiu, "Allah iki ülkeye zeval vermesin" diye konuştu.

Kosova Büyükelçisinden Büyükşehir’e Ziyaret

Kosova Büyükelçisinden Büyükşehir’e Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylan’dan Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Kitaplara Kanat Taktılar20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Suriyelilerin Eğitimi İçin Düzenlenen Çalıştaya Kilis’ten İlgi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Tkb’den 8 Mart Programı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Van’da ‘Beslenme Dostu Okul’ Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti