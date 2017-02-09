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Kosova İle Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkiler Derinleşecek

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Kosova İle Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkiler Derinleşecek
Kosova Başbakan Yardımcısı Ramiz Kelmendi, Kosova'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşıması için kararlı olduğunu belirtti.

Kosova Başbakan Yardımcısı Ramiz Kelmendi, Kosova'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşıması için kararlı olduğunu belirtti.

Kosova Başbakan Yardımcısı Ramiz Kelmendi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile makamında bir araya geldi. Kelmendi, görüşmede Büyükelçi Kılıç'a Kosova'nın ekonomik kalkınması ve yeni iş yerlerinin açılması hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin her alanda Kosova'ya sürekli olarak destek vermesinden dolayı Büyükelçi Kılıç'a teşekkürlerini ifade eden Kelmendi, Kosova'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşıması için kararlı olduğunu belirtti. Kelmendi, Kosova'nın ekonomik reformların hayata geçirilmesi için büyük gayret gösterdiğini ve yabancı yatırımları artıracak yasal altyapının güçlenmesi için çalıştığını kaydetti.

Görüşmede Kosova ile Türkiye arasında ortak Ekonomik Forum'un düzenlenmesi gereğine vurgu yapıldı. Büyükelçi Kılıç, iki ülke arasındaki ilişkileri mükemmel olarak niteledi. Kılıç, Türkiye'nin Kosova'yı ilk sırada ekonomik alanda olmak üzere tüm alanlarda desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

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