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Kosova Ve Sırbistan Arasında Gerginliğe Yol Açan Duvar Yıkılacak

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Kosova Ve Sırbistan Arasında Gerginliğe Yol Açan Duvar Yıkılacak
Kosova ve Sırbistan arasında gerginliğe neden olan duvarın yıkılmasına karar verildi.

Kosova ve Sırbistan arasında gerginliğe neden olan duvarın yıkılmasına karar verildi.

Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova'nın kuzeyindeki Mirtoviça şehrinde bulunan ve büyük tepkilere yol açan duvar, Brüksel'de Priştine ile Belgrad heyetleri arasındaki zirve görüşmede masaya yatırılarak, yıkılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Kuzey Mitroviça Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında Kosova hükümeti ile Kuzey Mitroviça Belediye Başkanı Goran Rakiç varılan anlaşmayı onayladı. Anlaşma, Kuzey Mitroviça'ya giriş bölümünde inşa edilen duvarın yıkılmasını öngörüyor. Kuzey Mitroviça Belediye Başkanı Goran Rakiç, varılan anlaşmanın etnik mensubiyete bakmaksızın Kuzey Mitroviça vatandaşlarının barıştan ve gerilimin yumuşamasından yana olduklarına dair en iyi göstergeyi oluşturduğunu belirtti. Avrupa Birliğinin (AB) Kosova Ofisi, Kosova hükümetiyle Kuzey Mitroviça Belediyesi arasında duvarın yıkılmasını öngören anlaşmanın imzalanmasını olumlu karşıladı.

Anlaşma, Mitroviça şehrini güney ve kuzey belediyelere ayıran İbre Nehri üzerindeki köprünün karşısında Sırp belediyesi tarafından inşa edilen duvarın yıkılmasını öngörüyor. Anlaşmanın garantörleri AB Kosova Ofisi, ABD'nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova Başbakanı İsa Mustafa ve Kosovalı Sırp olan Başbakan Yardımcısı Branimir Stojanoviç oldu.

Kosova'da gerginliğe yol açan Sırp belediyesinin Kuzey Mitroviça'da inşa edilen duvarın yıkım çalışmaları için duvar etrafında iş güvenliği tedbirleri alınmaya başladığı öğrenildi. Duvarın bugün yıkılması beklenirken, duvarın yıkım çalışması bir Sırp inşaat şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Kosova Ve Sırbistan Arasında Gerginliğe Yol Açan Duvar Yıkılacak

Kosova Ve Sırbistan Arasında Gerginliğe Yol Açan Duvar Yıkılacak

Kosova Ve Sırbistan Arasında Gerginliğe Yol Açan Duvar Yıkılacak

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