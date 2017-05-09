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Kosova’da Avrupa Günü Kutlamaları

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Kosova’da Avrupa Günü Kutlamaları
Kosova'da resmi bayramlar arasında yer alan 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları bu yıl da çok renkli geçti.

Kosova'da resmi bayramlar arasında yer alan 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları bu yıl da çok renkli geçti.

Kosova'da resmi bayramlar arasında yer alan Avrupa Günü vesilesiyle, bu yıl da ana caddeleri Kosova ve AB bayraklarıyla süslenmiş olan başkent Priştine'de düzenlenen çeşitli etkinliklerde coşku vardı.

Kutlamalar çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Kosova Entegrasyon Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerden, AB ve AB üye ülkelerinin bireysel tanıtımı, çocuklara yönelik sokak fuarı, açık hava konseri, sokak basketbolu, bando müziği gibi gösteriler yoğun ilgi gördü.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde, AB ülkelerinin stantlarını gezen vatandaşlara AB sembollerini içeren çeşitli hediyeler, balonlar, tanıtım broşürleri ve kitaplar dağıtıldı.

Priştine ana meydanında kurulan tahta barakaları çok sayıda vatandaş gezdi. Etkinliklerde AB'nin güçlü bir şekilde ayakta durduğu mesajı verilmeye çalışıldı. Avrupa Günü'ne duyulan ilgiden gayet mutlu görünen AB'nin Kosova Temsilcisi Natalia Apostolova, Avrupa projesinin barış projesi olduğunu ifade ederek, Kosova'nın da gelecekte bu projeden yararlanacağını umut ettiklerini kaydetti.

Kosova'nın Avrupa Entegrasyon Bakanı Mimoza Ahmetaj, Kosova'nın, Avrupa'ya bağlılığını her seferinde ifade eden Kosova'nın AB ile bütünleşme sürecinin hızlanması ve vize muafiyetinin verilmesini, öncelikli ödev olarak niteledi.

9 Mayıs Avrupa Günü, Kosova'nın bir çok şehrinde farklı etkinliklerle kutlandı.

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