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Kosova’da Türk Partisi Erken Seçime Hazır

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Kosova’da Türk Partisi Erken Seçime Hazır
Kosova'da hükümetin düşmesinin ardından Türk toplumunu mecliste iki milletvekili ile temsil eden ve düşen hükümetin ortağı olan Kosova Demokratik Türk...

Kosova'da hükümetin düşmesinin ardından Türk toplumunu mecliste iki milletvekili ile temsil eden ve düşen hükümetin ortağı olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçime hazır olduklarını söyledi.

Kosova Meclisi olağanüstü Genel Kurulunda hükümet hakkında yapılan güven oylaması sonucu hükümetin düşmesinin ardından Kosova erken genel seçime hazırlanıyor. Kosova Türk toplumunu mecliste iki milletvekili ile temsil eden ve düşen hükümetin ortağı olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçime hazır olduklarını söyledi. KDTP Genel Başkan ve düşen hükümette Kamu Yönetimi Bakanı görevini yapan mahir Yağcılar Hükümetin düşmesi kararını İHA'ya değerlendirdi. Yağcılar, "Bu Meclisin bir kararıydı. Milletvekillerinin bir kararıydı. Biz parti olarak seçimlere her zaman hazırız. KDTP olarak Türk toplumunu mecliste temsil etmek bizim görevimiz. Birlik ve beraberlik içerisinde seçime gideceğimize inanıyorum. Çünkü buna toplum olarak ihtiyacımız var. Bizler bu seçimlerden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Ve toplumumuzu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Düşürülen hükümet elbette iyi ve başarılı işler de yaptı"

Kosova Meclisi'ndeki KDTP milletvekilleri Müferra Şinik ile Fikrim Damka da İHA'ya yaptıkları açıklamada, hükümetin düşürülmesinden yana oy kullandıklarını belirttiler. Koalisyon hükümetinin Kosova için önemli konularda karar alma sürecinde sıkıntı yaşadığını gördüklerine işaret eden Kosovalı Türk milletvekilleri Şinik ile Damka, "Özellikle Karadağ Sınır Anlaşması'nın Mecliste onaylanmamasıyla vize muafiyeti sürecinin sekteye uğratılması, Kosova halkının halen izole şekilde yaşamasına neden oldu. Umarız yeni bir hükümetle, bu konuda daha başarılı işler yapılır. Düşürülen hükümet elbette iyi ve başarılı işler de yaptı. Bunu yadsıyamayız. Ancak, hayati konularda karar almada yaşanan sıkıntı bizi bu duruma getirdi" şeklinde konuştu.

Kosova'da 45 gün içinde sandık başına gidilecek.

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