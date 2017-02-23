Kotev’in 2016 Faaliyetleri Değerlendirildi

Konya Tanıtma ve Eğitim Vakfı (KOTEV) Olağan Genel Kurul Toplantısı Konya Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapıldı.

Konya Tanıtma ve Eğitim Vakfı (KOTEV) Olağan Genel Kurul Toplantısı Konya Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapıldı.

Konya'nın İslam Dünyası Turizm Başkenti olduğu 2016 yılında yapılan yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile ilgili sunum, faaliyet raporları ve 2017 yılı hedeflerinin konuşulduğu toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Konya Valisi Yakup Canbolat, KOTEV'in yeni dönemde de Konya'nın ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar yapacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOTEV'in 2016 yılında Konya'nın ve ülkenin tanıtımı için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, faaliyetlerin herhangi bir yerden katkı alınmadan sürdürüldüğünü dile getirdi. Başkan Akyürek, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarda emeği geçen yönetim kurlu üyelerine teşekkür etti.

KOTEV'in yeni yönetim kurulu, Ercan Uslu, Selim Yücel Güleç, Mücahit Sami Küçüktığlı, Recep Altınok, Feyzullah Altay, Abdüssettar Yarar, Kazım Yanar ve Lütfi Şimşek'ten oluşurken, denetim kurulunda Ahmet Akman, Bahattin Kulu ve Fahri Özçakıl yer aldı.