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Kötü gidişatı durduracağız

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Kötü gidişatı durduracağız
İYİ Parti Samsun Asarcık Kurucu İlçe Başkanlığı’na emekli devlet memuru İsmet Koç atandı. İsmet Koç yaptığı açıklamada, “İYİ Parti olarak Türkiye’mizi bu kötü gidişattan kurtarmak için hep birlikte yol almak istiyoruz” dedi

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü, Asarcık ilçesinin de atamasını gerçekleştirdi. İYİ Parti Samsun Asarcık Kurucu İlçe Başkanlığı’na emekli devlet memuru İsmet Koç getirildi. İYİ Parti’nin kendi hedef ve siyasi anlayışına uyan bir parti olduğunu burada yer almaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan İsmet Koç, “İnsanlarla kavga etmeden iyiliği güzelliği konuşarak polemikler değil, Türk milletinin önünü açacak politikalar geliştireceğiz” dedi.

‘ÜLKEMİZ İÇİN VARIZ’
Tek amacının Türkiye’nin bu zor dönemden kurtulmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Koç, “İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü Bey’in açıklaması neticesinde şahsıma İYİ Parti Asarcık Kurucu İlçe Başkanı görevi layık görülmüş olup, duyulan güvene sonsuz teşekkür ederim. İYİ Parti olarak Türkiye’mizi bu kötü gidişattan kurtarmak için hep birlikte yol almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.  N. Alper CABBAR 

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