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Kötü hava şartları uçak seferlerini etkiledi

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Kötü hava şartları uçak seferlerini etkiledi
Devlet hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 11 Milyon 486 Bin 491 oldu.

YÜZDE 11'LİK DÜŞÜŞ VAR
Ocak ayında, havalimanlarının iç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalışla 60 Bin 672, dış hatlarda ise yüzde 11,1 azalışla 34 Bin 055 oldu. Üstgeçiş (overflight) uçak trafiğinde artış eğilimi devam etti. Ocak ayında üst geçiş (overflight) uçak trafiği yüzde 14,4 artışla 29 Bin 870’e ulaştı. 2017 Yılı Ocak Ayında hizmet verilen uçak sayısı yüzde 0,7 azalışla 124 Bin 597 oldu.

YÜZDE 5,1'LİK AZALIŞ OLDU
Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 1,7 azalışla 7 Milyon 490 Bin 249, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10,9 azalışla 3 Milyon 978 Bin 485 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde  yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalış ile 11 Milyon 486 Bin 491 oldu. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 61 Bin 933 ton, dış hatlarda yüzde 3,3 azalışla 141 Bin 925 ton, toplamda ise yüzde 3,9 azalışla 203 Bin 858 tona ulaştı. Ocak Ayı sonunda hizmet verilen toplam uçak, yolcu ve yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği azalışında meteorolojik nedenlerle havayolu şirketlerince yapılan sefer iptalleri etkili oldu.

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