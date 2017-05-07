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Kötü Koku Ve Sinekten Kurtuldular

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Kötü Koku Ve Sinekten Kurtuldular
MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesindeki derede 4 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamlayarak, derede su akışını...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesindeki derede 4 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamlayarak, derede su akışını sağlıklı hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları yaparak dereleri sağlıklı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'ndeki ıslahsız yaş derede 4 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile birlikte kış aylarında yoğun yağışlarda sürüklenen malzemelerin yaptığı taşkın durumu ortadan kaldırıldı. Ayrıca dere içinde biriken yabani otların ve evsel atıkların oluşturduğu kötü kokuya da son verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Saruhanlı Koldere Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasından çok memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, "Deremiz sazlık ve yabani otlardan dolayı çok sağlıksız bir durumdaydı. Yağmur sularının dere içerisinde akışkanlığı olmadığı için zaman içerisinde kötü koku ve sinek yuvası haline gelmişti. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirdik. Sağ olsunlar bir hafta gibi kısa süre içerinde gelip temizlik çalışmalarına başladılar. Temizlik çalışması sayesinde kötü koku ve sineklerden kurtulduk" dedi.

Kötü Koku Ve Sinekten Kurtuldular

Kötü Koku Ve Sinekten Kurtuldular

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