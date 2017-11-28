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Koü’de Dhkp-c Operasyonu

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Koü’de Dhkp-c Operasyonu
Kocaeli Üniversitesinde DHKP-C örgütüne üye toplama ve eylem faaliyetlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Üniversitesinde DHKP-C örgütüne üye toplama ve eylem faaliyetlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Üniversitesinde DHKP-C faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonla, örgütün ildeki faaliyetlerini organize eden ve örgüte üniversite öğrencileri arasından üye topladığı iddia edilen 1'i kadın 3 öğrenci gözaltına aşınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen M.D., B.D. ve S.C.Ş. adlı 3 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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