Koü’de Dhkp-c Operasyonu

Kocaeli Üniversitesinde DHKP-C örgütüne üye toplama ve eylem faaliyetlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Üniversitesinde DHKP-C örgütüne üye toplama ve eylem faaliyetlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Üniversitesinde DHKP-C faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonla, örgütün ildeki faaliyetlerini organize eden ve örgüte üniversite öğrencileri arasından üye topladığı iddia edilen 1'i kadın 3 öğrenci gözaltına aşınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen M.D., B.D. ve S.C.Ş. adlı 3 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.