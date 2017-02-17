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Kovalamaca Sonucu Yakalanan Otomobilden Silah Ve Uyuşturucu Çıktı

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Kovalamaca Sonucu Yakalanan Otomobilden Silah Ve Uyuşturucu Çıktı
Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde pompalı tüfek, bıçak ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde pompalı tüfek, bıçak ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "Dur" ikazlarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri kaçan otomobili Dursun Çavuş kavşağında kıstırarak durdurdu. Durdurulan otomobile dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri otomobilde bulunan Y.B, isimli şahsı etkisiz hale getirerek otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinden bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 7 adet fişek, 1 adet bıçak ile 31 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Şahsın kullandığı otomobil çekiciyle oto parka çekilirken şahıs ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kovalamaca Sonucu Yakalanan Otomobilden Silah Ve Uyuşturucu Çıktı

Kovalamaca Sonucu Yakalanan Otomobilden Silah Ve Uyuşturucu Çıktı

Kovalamaca Sonucu Yakalanan Otomobilden Silah Ve Uyuşturucu Çıktı

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