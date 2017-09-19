Kovancılar’da Uyuşturucu Operasyonu:2 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma ile Kovancılar İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçeye bağlı Köprüdere köyünde 2 adres tespit edildi.Bunun üzerine ekipler, adreslere operasyon düzenleyerek şüpheliler, O.O. ile O.T'yi yakaladı. Şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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