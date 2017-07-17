Köy Evini Şehitlerin Fotoğraflarıyla Süslediler

Osmaniye'de Şükran ve Hamdi Coşkun çifti, babadan kalma, "Şehitler ve Gaziler Ocağı" adını verdikleri evlerini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında...

Osmaniye'de Şükran ve Hamdi Coşkun çifti, babadan kalma, "Şehitler ve Gaziler Ocağı" adını verdikleri evlerini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve terör olaylarında şehit olanların fotoğrafları ile donattı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı köyündeki "Şehitler ve Gaziler Ocağı"nı ziyaret etti.

Fotoğrafların bulunduğu evi gezen Vali Coşkun, emekli tarih öğretmeni Şükran Coşkun ve emekli avukat Hamdi Coşkun çifti ile bir süre sohbet etti.

Evin odalarında, Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak tarihi olaylara yer veren Şükran ve Hamdi Coşkun, ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin ve terör olaylarında şehit olanların fotoğraflarının yanı sıra şair Mehmet Akif Ersoy'un birlik ve beraberliği anlatan şiirlerine de köşe açtı.

Ülkemizin yaşadığı tüm darbeleri duvarlarda görsellerle destekleyerek anlatmak istediklerini belirten Şükran Coşkun, "Tarihimizi, nesilden nesle aktaracağız, unutturmayacağız" dedi.

Hamdi ve Şükran Coşkun çiftini tebrik eden Vali Coşkun ise, "Hazırlamış olduğunuz bu mekanda kısa bir tarih turu atma fırsatı bulduk. Tarih bilincinin oluşması için büyük bir katkı sunmuşsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın buradan oldukça istifade edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Köydeki öğrencilerin zaman zaman öğretmenleri tarafından buraya getirilmesi talimatını veren Vali Coşkun, "Çocuklarımızın tarih bilincinin oluşması için güzel bir fırsat" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Şükran Coşkun, Vali Ömer Faruk Coşkun'a Türk Bayrağı, üzerinde şehitlerin fotoğrafları bulunan kupa, şapka ve tişört hediye etti. Vali Coşkun'un ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri de hazır bulundu.