Köy Konaklarının Vazgeçilmez Tadı ’Kıstırma’ Keyfi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde köy konaklarında toplanan vatandaşlar lokum ve bisküvi ile yapılan "kıstırma" keyfini yıllardır sürdürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde köy konaklarında toplanan vatandaşlar lokum ve bisküvi ile yapılan "kıstırma" keyfini yıllardır sürdürüyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesinde bulunan köy konağında hemen hemen her akşam toplanan vatandaşlar yıllardır süren adetlerini sürdürüyor. Konakta içilecek ve yenilecekler gene mahalle sakinleri tarafından getiriliyor. Yaşlılardan oluşan vatandaşların yıllardır vazgeçemediği ise, bisküvi ve lokum ile yapılan adına "kıstırma" denilen yiyecek. İki bisküvi arasına lokum koyan vatandaşlar aynı zamanda birbirlerine ikram ediyor. Konakta yaşanan eğlenceli etkinlikler hakkında konuşan Mehmet Ürhan, mahallede 50 hane olduklarını söyledi. Tarım ve hayvancıktan kalan zamanlarında köy konağında toplandıklarını belirten Ürhan, "Özellikle emekli kesimin yaşadığı bir yerdir. Akşamları yatsı namazından çıktıktan sonra hacılarla beraber buraya geliyoruz. Sohbet içinde çaylarımızı yudumluyoruz, bazen getirdiğimiz çerezleri hep birlikte yiyoruz. Bugün de kıstırma keyfi yapıyoruz. Kıstırma bizlerin çocukluğundan bu yana vazgeçilmez bir tattır. Bizim zamanımız da bu kadar imkan ve çeşit yoktu. Biz bu tadı sevdik yıllardır da yemeye devam ediyoruz. Herkesi bir kıstırma yemeye çay içmeye bekleriz" dedi.