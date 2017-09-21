  • BIST 105.040
  • Altın 146,309
  • Dolar 3,5157
  • Euro 4,1784
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 25 °C

Köy Konaklarının Vazgeçilmez Tadı ’Kıstırma’ Keyfi

» »
Köy Konaklarının Vazgeçilmez Tadı ’Kıstırma’ Keyfi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde köy konaklarında toplanan vatandaşlar lokum ve bisküvi ile yapılan "kıstırma" keyfini yıllardır sürdürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde köy konaklarında toplanan vatandaşlar lokum ve bisküvi ile yapılan "kıstırma" keyfini yıllardır sürdürüyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesinde bulunan köy konağında hemen hemen her akşam toplanan vatandaşlar yıllardır süren adetlerini sürdürüyor. Konakta içilecek ve yenilecekler gene mahalle sakinleri tarafından getiriliyor. Yaşlılardan oluşan vatandaşların yıllardır vazgeçemediği ise, bisküvi ve lokum ile yapılan adına "kıstırma" denilen yiyecek. İki bisküvi arasına lokum koyan vatandaşlar aynı zamanda birbirlerine ikram ediyor. Konakta yaşanan eğlenceli etkinlikler hakkında konuşan Mehmet Ürhan, mahallede 50 hane olduklarını söyledi. Tarım ve hayvancıktan kalan zamanlarında köy konağında toplandıklarını belirten Ürhan, "Özellikle emekli kesimin yaşadığı bir yerdir. Akşamları yatsı namazından çıktıktan sonra hacılarla beraber buraya geliyoruz. Sohbet içinde çaylarımızı yudumluyoruz, bazen getirdiğimiz çerezleri hep birlikte yiyoruz. Bugün de kıstırma keyfi yapıyoruz. Kıstırma bizlerin çocukluğundan bu yana vazgeçilmez bir tattır. Bizim zamanımız da bu kadar imkan ve çeşit yoktu. Biz bu tadı sevdik yıllardır da yemeye devam ediyoruz. Herkesi bir kıstırma yemeye çay içmeye bekleriz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ebru Öğrenmek İçin Letonya’dan Türkiye’ye Geldiler21 Eylül 2017 Perşembe 09:53
  • Didim Ticaret Odasında Seçim Tarihi Belli Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 09:33
  • Yerel Ve Ulusal Yazarlar Kitap Günlerinde Bir Araya Geliyor21 Eylül 2017 Perşembe 08:58
  • Tarihte bugün neler oldu?21 Eylül 2017 Perşembe 08:00
  • İşte il il hava durumu21 Eylül 2017 Perşembe 08:00
  • Bugün burcunuz ne diyor?21 Eylül 2017 Perşembe 08:00
  • Günün gazete manşetleri (21 Eylül 2017)21 Eylül 2017 Perşembe 08:00
  • Bugün nerede elektrik kesintisi var.21 Eylül 2017 Perşembe 08:00
  • Başkan Murat Çakır: Devletimiz, Halkına Gece-gündüz Hizmet Ediyor21 Eylül 2017 Perşembe 07:33
  • Başkan Kamil Saraçoğlu: Şehrimizin Gelişip Büyümesi Açısından Ticaret Ve Sanayi Odasının Önemi Büyük21 Eylül 2017 Perşembe 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti