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Köy Okulu Öğrencilerine Bot Ve Mont Yardımı

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Köy Okulu Öğrencilerine Bot Ve Mont Yardımı
Hayırsever vatandaşlar tarafından Adıyaman'ın Zey Köyü Ortaokulu öğrencilerine bot ve mont yardımı yapıldı.

Hayırsever vatandaşlar tarafından Adıyaman'ın Zey Köyü Ortaokulu öğrencilerine bot ve mont yardımı yapıldı.

Merkeze bağlı Zey Köyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın girişimleri sonucu hayırsever vatandaşlar tarafından okul öğrencilerine dağıtılmak üzere 100 adet bot ve mont gönderildi. Okul idaresine gönderilen bot ile montlar okulda bulunan maddi durumu zayıf 100 öğrenciye tek tek dağıtıldı.

Öğrencilerin yapılan yardımlardan dolayı oldukça mutlu oldukları söyleyen Zey Köyü Ortaokulu İdaresi, " Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek sunan hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Gönderilen bu yardımlardan dolayı öğrencilerimiz oldukça mutlu oldu" ifadeleri kullanıldı.

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