Köy Okuluna Polisten Kırtasiye Yardımı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Gümüşkaya köyü okuluna kırtasiye yardımı yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Gümüşkaya köyü okuluna kırtasiye yardımı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Her yaşta yanınızdayız', "Güvenli nesil güvenli gelecek', "Daha güvenli yarınlara" projeleri kapsamında Gümüşkaya İlköğretim Okuluna kırtasiye yardımında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, TDP Şube Müdürü Tekin Tekinalp ve Toplum Destekli Polis memurların katılımı ile öğrencilere 100 adet okul çantası içerisinde kırtasiye malzemeleri, 34 adet polis logolu su matarası, 500 adet polis logolu balon, 200 adet baskılı tişört, 4 adet anasınıfı eğitim seti, 50 adet kütüphane için kitap, 500 not defteri dağıtımı yapıldı.

Dağıtımın ardından öğrencilere genel güvenlik, asayiş ve trafik konuları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirildi.