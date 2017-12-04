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Köy Okulunda Çıkartılan El Yazması İlk Gazete Bulundu

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Köy Okulunda Çıkartılan El Yazması İlk Gazete Bulundu
Anadolu'da bir köy okulunda el yazması şeklinde çıkartılan ilk gazete bulundu.

Anadolu'da bir köy okulunda el yazması şeklinde çıkartılan ilk gazete bulundu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli Köy Okulunda 1937 yılında çıkartılmaya başlanan el yazması ilk gazete bulundu. Köy okulunun zamanla kapanmasına rağmen çevrede yaşayan köylüler, 15 yıl boyunca yayınlanan ilk el yazması gazetelerini köy konağının müzesinde hala saklıyor. Köy Konağına çevrilen ve bir kısmı da müze haline getirilen Bereketli Köyü Müzesinde sergilenen Anadolu'nun köy okulunda çıkartılan ilk el yazması gazetesi sayesinde bölgede yaşayan insanlar, 1938 yılında Atatürk'ün ölümünü ise bu gazete sayesinde öğrenmişler.

Daha önceden okul olarak kullanılan Bereketli köyü okul binasının bir kısmı müze haline getirildi. Köy muhtarı ve köylülerden sağlanan eski eşyalarla kurulan ilk köy müzesinde 1900'lü yıllarda kullanılan eşyalar da bulunuyor. 1926 yılında ahşaptan oyma şeklinde yapıldığı tahmin edilen Allah lafzına köylüler gözü gibi bakıyor.

Türkiye'de el yazması şeklinde köy okulunda çıkartılan ilk gazete olduğunu düşündüklerini söyleyen Bereketli Köyü Muhtarı Turhan Şaduman, "El yazması İlk Adım gazetesi her ay çıkarılmış. Fikir gazetesi de 15 günde bir çıkarılmış. Takriben gazete 1938 yılında çıkmış. 15-20 sene kadar yayınlanmış. Bir daha da devam ettirilmemiş" dedi.

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