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Köy Okulunu Gönüllü Olarak Boyadılar

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Köy Okulunu Gönüllü Olarak Boyadılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hakkaniye Ortaokulu'nun duvarları bir boya firması tarafından gönüllü olarak boyandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hakkaniye Ortaokulu'nun duvarları bir boya firması tarafından gönüllü olarak boyandı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren boya firması, başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile köy okullarının duvarlarını boyuyor. Projenin ilk ayağı ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hakkaniye Ortaokulu oldu. Gönüllü ustaların boyama işini üstlendiği projede, yöneticisinden işçisine firmanın yaklaşık 30 çalışanı da Hakkaniye'ye gelerek köy halkı ve öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaparken, bir yandan da okulun duvarlarını boyadılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulun boyanma işini üstlenen gönüllü ustalar için de iş güvenliği ve yapı boyacılığının incelikleri konusunda seminer verildi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir kuruluş olduklarını ifade eden firma CEO'su Akın Akçalı, "Hakkaniye Ortaokulu'ndan bir talep geldi. Biz de yıllardır boyacı seminerleri veriyorduk. Bunları genelde otellerde yapıyorduk. Aklımıza değişik bir fikir geldi. Bu boyama işini gönüllü ustalarımızla beraber paylaşalım. Bir sosyal sorumluluk projesi yapalım dedik. "Tertemiz bir gelecek için tertemiz okullar" adlı bir proje oluşturduk. Bu projenin ilk ayağı olarak Hakkaniye Ortaokulu'nu seçtik. Bugün burada gönüllü ustalarımız ile beraber okulu boyayacağız. Bu projeyi tüm Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz. Her sene en az iki ilde okul boyamayı hedefliyoruz" dedi.

Köy okulunun ihtiyacını giderdiği için firmaya teşekkür eden Hakkaniye Ortaokulu Müdürü Veli Ekiz ise "Okulumuzun hakikaten boyanmaya ihtiyacı vardı. Buradaki amacımız öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek. Bu maksatla boya firması isteğimize kayıtsız kalmadı. Kendilerinin bu işi yapabileceğini ifade ettiler. Bugün de kendilerini burada misafir ettik" şeklinde konuştu.

Boya firmasının gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten dolayı arkadaşlarının da kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren 6. sınıf öğrencisi Yiğitcan Karagöz, "İstanbul'dan bizim okulumuzu boyamaya geldiler. Bize çeşitli hediyeler verdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çocuklarının okulun boyanmasından duyduğu mutluluk ile kendisini de mutlu ettiğini söyleyen 3 öğrenci annesi Aysel Karagöz ise "Ben öncelikle bu hediyeleri verip, çocuklarımızı mutlu edenlere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk. Okulumuz boya ile temizlendiği için daha sağlıklı hale geldi. Okulun ihtiyaçları karşılandı. Gerçekten çocuklarımızın temiz bir okulda olmaları içimizi rahatlattı" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, öğrencilere çeşitli hediyelerin dağıtılması ve okul duvarlarının boyanması ile son buldu.

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