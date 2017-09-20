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Köy Pazarına Vatandaşlardan Yoğun İlgi

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Köy Pazarına Vatandaşlardan Yoğun İlgi
Şahinbey Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve organik ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştığı Şahinbey Köy Pazarı'na vatandaşlar yoğun...

Şahinbey Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve organik ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştığı Şahinbey Köy Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Üretici ve tüketicinin buluştuğu bir pazar oluşturan Şahinbey Belediyesi, vatandaşları organik ürünler tüketebilmeleri ve çiftçinin ise komisyon vermeden satışını direk yaparak para kazanabileceği bir alan oluşturdu. Köy Pazarına gelen üretici ve tüketici, Şahinbey Belediyesi'nin bu hizmetinden oldukça memnun. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Güneykent Mahallemizde açmış olduğumuz Köy Pazarında çiftçilerimiz hiçbir ücret ödemeden kendi ürettiği ürünleri satışa sunabiliyorlar. Yılın 12 ayı köylülerimiz kendi ürettikleri sebze, meyve ve süt ürünlerini vatandaşa direk olarak kendileri satabiliyorlar. Ayrıca Köy Pazarımız'da Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu yörelerinin ürünlerinin de satışını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız hangi bölgenin ürününü tatmak istiyorsa o bölgenin insanları, kendi bölgelerinin ürünlerini buradan alabiliyorlar" dedi.

"Kendi ürünlerimizi doğrudan satıyoruz"

Şahinbey Köy Pazarında tezgah açarak satış yapma imkanı bulan köylülerimiz, bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyemiz Şahinbey köy pazarını hizmete sunarak bize bahçelerimizde kendi ürettiğimiz ürünleri doğrudan tüketiciye satma imkanı sundu. Her gün kendi ürettiğimiz ürünleri taze olarak buraya getiriyoruz. Bizler ürünlerimizi sattığımız için memnunuz.Vatandaşlar da organik ürünleri taze aldıklarını için memnunlar. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Organik ürünler tüketiyoruz

Taze ve organik olduğunu için günlük alışverişlerini Şahinbey Köy Pazarında yaptıklarını kaydeden vatandaşlar ise, "Pazarda satılan her şey taze ve organik. Bizlerde bunu gördüğümüz için gönül rahatlığı ile alıyoruz. Fiyatlar diğer pazarlara göre daha uygun. Böyle bir pazarın açılması bizleri çok sevindirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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