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Köyceğiz Chp’de Hüseyin Erol Dnönemi

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Köyceğiz Chp’de Hüseyin Erol Dnönemi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köyceğiz ilçe başkanlığının olağan kongresinde Hüseyin Erol ilçe başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köyceğiz ilçe başkanlığının olağan kongresinde Hüseyin Erol ilçe başkanı seçildi.

Köyceğiz Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongreye, CHP Muğla Milletvekilleri Av. Akın Üstündağ, Prof. Dr. Nurettin Demir, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Nazmi Ünoğlu, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, çevre ilçe başkanları, STK temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrede verilen önerge üzerine Divan Başkanlığına CHP Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir seçildi ve divan oluştu. Divanın oluşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu ve hesap raporları okunarak oylama ile kabul edildi.

Kongrede oy kullanan 134 delegenin 77'sinin oyunu alan Hüseyin Erol, ilçe başkanı seçildi.

İlçe Başkanı seçilen Harita ve Kadastro Mühendisi Hüseyin Erol, seçimin ardından diğer adaylarla yan yana yaptığı konuşmada; "Öncelikle Mehmet Ali Ercan'a yaptığı görevlerden dolayı teşekkür ediyorum ve Nazmi Ünoğlu'na, değerli yönetim kurulu üyelerine taşıdıkları bu görevi layıkıyla yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Seçimde kime oy verirse versin herkesin başımızın üstünde yeri var, bu parti hepimizin partisidir. Desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Ali ve Nazmi ağabeylerimin konuşmalarında da belirttikleri gibi Cumhuriyet Halk Partili olmak yürek ister. Şuanda sanıyorum aramızda yok, yürekli bir insan olarak tanıdığım Salih Erbay'a da teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bundan sonra bu salonda görünen birlik, beraberlik tablosu partimiz için devam eder" dedi.

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