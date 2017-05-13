Köyceğiz’de Başpehlivan İsmail Balaban Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Köyceğiz Belediyesince, Toparlar Mahallesindeki Kazancı Mesire alanında yapılan güreşlere, 13 kategoride 300 güreşçi katıldı. Güreşlerde 22 kişiden oluşan hakem heyeti görev yaptı.

Başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil mücadele etti. Rakibini yenen Balaban, başpehlivanlığı kazandı. Güreş ağası ise 100 Bin TL ile Salih Birincioğlu oldu.

Köyceğiz'in, seyirci kitlesi ile Ege'nin dikkat çeken güreşleri arasına girdiğini dile getiren Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "28 başpehlivan ve 300 üzerinde güreşçimiz burada mücadele ediyor. Güreşlerde emeği geçen başta turizm, spor bakanlığımıza, spor toto teşkilat başkanlığımıza ve katkı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Köyceğiz güreşi seven bir ilçe, Türk milletinin ruhunda var güreşmek. Bu bölge çok sayıda başarılı pehlivan yetiştirdi" diye konuştu.

Köyceğiz Güreş Gücü Spor kulüplerinde 50'ye yakın sporcu yetiştiklerini belirten Başkan Ceylan, "Belediye, yadımseverler ve güreş federasyonu bu kulübe destek oluyor" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü ise, Köyceğiz Güreşlerini, Ege'nin Kırkpınar'ı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Organizasyonu 5 yıldır başarıyla yaptıklarını söyleyen Güçlü şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 4 büyük organizasyon var. Başpehlivanların çoğu burada, hedefimiz Kırkpınar'ın ilk 32'sini burada güreştirmek. Kaliteli müsabakalar oluyor."

Dereceye giren sporcuların madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Güreşe, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla Milletvekilleri Prof. Dr. Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, çevre ilçelerin belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.