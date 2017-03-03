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Köyceğiz’de Kaçak Tütün Ve Makaron Ele Geçirildi

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Köyceğiz’de Kaçak Tütün Ve Makaron Ele Geçirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan arabada, 100 kilo kaçak tütün ve 150 kutu makaron ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan arabada, 100 kilo kaçak tütün ve 150 kutu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Döğüşbelen kontrol noktasında gerçekleştirilen yol kontrol, arama ve tarama faaliyetleri esnasında Fethiye istikametine giden Recep Y. (52) idaresindeki otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagaj bölümüne gizlenmiş 100 kilo kaçak tütün ve 150 kutu makaron bulundu.

Kaçak tütüne ve makarona el koyan ekipler, araç sürücüsünü gözaltına alındı.

Köyceğiz’de Kaçak Tütün Ve Makaron Ele Geçirildi

Köyceğiz’de Kaçak Tütün Ve Makaron Ele Geçirildi

Köyceğiz’de Kaçak Tütün Ve Makaron Ele Geçirildi

Köyceğiz’de Kaçak Tütün Ve Makaron Ele Geçirildi

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